Identifikationsfigur des Chemnitzer FC geht: Robert Zickert beendet seine Karriere

Zuletzt musste er bereits das Mannschaftstraining wegen auffälliger Blutwerte aussetzen. Jetzt ist klar: Robert Zickert kehrt nicht mehr auf den Platz zurück.

Robert Zickert beendet seine Karriere als Fußballspieler. Das gab der Chemnitzer FC am Samstag bekannt. Nach fast 25 Jahren im Leistungssport kommt das Karriereende des 35-Jährigen durchaus plötzlich. Robert Zickert beendet seine Karriere als Fußballspieler. Das gab der Chemnitzer FC am Samstag bekannt. Nach fast 25 Jahren im Leistungssport kommt das Karriereende des 35-Jährigen durchaus plötzlich.