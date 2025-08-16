Identifikationsfigur des Chemnitzer FC geht: Robert Zickert beendet seine Karriere

Chemnitzer FC
Zuletzt musste er bereits das Mannschaftstraining wegen auffälliger Blutwerte aussetzen. Jetzt ist klar: Robert Zickert kehrt nicht mehr auf den Platz zurück.
Robert Zickert beendet seine Karriere als Fußballspieler. Das gab der Chemnitzer FC am Samstag bekannt. Nach fast 25 Jahren im Leistungssport kommt das Karriereende des 35-Jährigen durchaus plötzlich.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.