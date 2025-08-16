Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei der Teampräsentation war er noch dabei, jetzt beendet Robert Zickert seine Karriere als Fußballspieler.
Bei der Teampräsentation war er noch dabei, jetzt beendet Robert Zickert seine Karriere als Fußballspieler.
Chemnitzer FC
Identifikationsfigur des Chemnitzer FC geht: Robert Zickert beendet seine Karriere
Redakteur
Von Lukas Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zuletzt musste er bereits das Mannschaftstraining wegen auffälliger Blutwerte aussetzen. Jetzt ist klar: Robert Zickert kehrt nicht mehr auf den Platz zurück.

Robert Zickert beendet seine Karriere als Fußballspieler. Das gab der Chemnitzer FC am Samstag bekannt. Nach fast 25 Jahren im Leistungssport kommt das Karriereende des 35-Jährigen durchaus plötzlich.
