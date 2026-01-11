Keine Nutella-Beschränkung und Treffen mit Rivalen: So lief die Anreise des Chemnitzer FC ins Trainingslager in die Türkei

Der Fußball-Regionalligist ist in Lara angekommen. Was bei der Reise passierte, welche Stimmung herrschte und erste Bilder.

Am Montag kann es richtig losgehen. In entspannter Atmosphäre landete der Chemnitzer FC, begleitet von ein paar Dutzend Fans, am Sonntag um 19 Uhr Uhrzeit (17 Uhr deutscher Zeit) auf dem Flughafen in Antalya. Von dort ging es nach dem Auschecken zum Titanic Deluxe Hotel ins knapp sechs Kilometer entfernte Lara, wo der Fußball-Regionalligist bis...