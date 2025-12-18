Kind und Jugendliche durch Pyrotechnik verletzt: Polizei ermittelt nach Regionalligaspiel zwischen Chemnitzer FC und BFC Dynamo

Chemnitzer FC
Im Kampf für die Legalisierung von kontrollierten Pyroshows in den Fankurven hilft der Vorfall von Ende November kein bisschen – im Gegenteil. Der Fußball-Regionalligist äußert sich mit klaren Worten dazu.
Seit langer Zeit kämpfen, neben vielen anderen Vereinen auch, die Verantwortlichen des Chemnitzer FC gemeinsam mit der Fanszene darum, dass Pyrotechnik bei Fußballspielen legalisiert wird. Vor einigen Jahren gab es dafür den „Chemnitzer Weg“, bei dem der Verein seinen Fans erlaubte, Pyrotechnik kontrolliert abzubrennen. Dieser wurde vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.