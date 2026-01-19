Knallhart wie sein Idol der „Eisenfuß“: CFC-Fahnenträger Gerdl lässt sich von Rippenbruch nicht stoppen

Chemnitzer FC
Seit 2011 läuft Gerd Leisring vor den Heimspielen des Chemnitzer FC eine Runde durch das Fußballstadion. Seine emotionalsten Momente – und was der 66-Jährige zu einem etwaigen Nachfolger sagt.
Die Fans der Testspielgegner des Chemnitzer FC staunten im Trainingslager des Fußball-Regionalligisten in der Türkei nicht schlecht über den Mann, der mit einer CFC-Fahne vor den Spielen gegen Fortuna Köln (3:3), Wuppertaler SV (1:1) und FK Železiarne Podbrezová (5:2/1. Liga Slowakei) erstmal mit der CFC-Fahne um den Platz lief. Denn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.