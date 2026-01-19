MENÜ
CFC-Fahnenträger Gerdl erfüllt seinen „Dienst“ auch im Ausland – wie aktuell im Trainingslager in der Türkei.
CFC-Fahnenträger Gerdl erfüllt seinen „Dienst“ auch im Ausland – wie aktuell im Trainingslager in der Türkei. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Knallhart wie sein Idol der „Eisenfuß“: CFC-Fahnenträger Gerdl lässt sich von Rippenbruch nicht stoppen
Redakteur
Von Torsten Ewers
Seit 2011 läuft Gerd Leisring vor den Heimspielen des Chemnitzer FC eine Runde durch das Fußballstadion. Seine emotionalsten Momente – und was der 66-Jährige zu einem etwaigen Nachfolger sagt.

Die Fans der Testspielgegner des Chemnitzer FC staunten im Trainingslager des Fußball-Regionalligisten in der Türkei nicht schlecht über den Mann, der mit einer CFC-Fahne vor den Spielen gegen Fortuna Köln (3:3), Wuppertaler SV (1:1) und FK Železiarne Podbrezová (5:2/1. Liga Slowakei) erstmal mit der CFC-Fahne um den Platz lief. Denn...
