Lok Leipzig vor Gewinn der Meisterschaft? Der Chemnitzer FC will dies verhindern

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC empfängt am Samstag den Tabellenführer Lok Leipzig. Dabei soll das Stadion an der Gellertstraße den Gästen nicht als Ort für eine vorgezogene Meisterfeier dienen.

Für den Chemnitzer FC war der Aufstieg in dieser Regionalligasaison zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Ganz vorn machten andere Teams die Musik. Doch am 32. Spieltag können die Himmelblauen in Sachen Meisterschaft ein wichtiges Wort mitreden. Denn der CFC empfängt mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig (Samstag, 14 Uhr) den aktuellen Tabellenführer, der...