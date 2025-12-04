Mit dem Kapitän an Bord: Chemnitzer FC fährt bereits einen Tag eher zum Rückrundenauftakt an der Ostsee

Der Chemnitzer FC gastiert am Samstag beim Greifswalder FC. Die Busfahrt an die Ostseeküste beginnt ausnahmsweise früher als üblich. Die Duda-Elf hat sich einiges vorgenommen.

In der Fußball-Regionalliga Nordost wird an diesem Wochenende die zweite Halbzeit der Saison angepfiffen. Die 18 Teams starten in die Rückrunde. Dabei handelt es sich für den Chemnitzer FC nicht um einen normalen Spieltag. Denn die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda gastiert beim Tabellenfünfzehnten Greifswalder FC (Samstag, 14 Uhr im...