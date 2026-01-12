Mit offener Tür für junge Spieler: Warum die „Kapitäns-WG“ des CFC im Trainingslager so gut funktioniert

Mit Tobias Müller und Dejan Bozic teilen sich die beiden ältesten mitgereisten Spieler des Chemnitzer FC in der Türkei ein Zimmer. Worüber sie sich unterhalten und was sie zu den U-19-Talenten sagen.

Aus Erfahrung gut. Dies gilt für die beiden 32-jährigen Tobias Müller und Dejan Bozic vom Regionalligisten Chemnitzer FC nicht nur in fußballerischer Hinsicht. In Abwesenheit des langzeitverletzten Niclas Erlbeck (33 Jahre) sind sie die beiden die ältesten CFC-Spieler im Trainingslager in der Türkei. Im Titanic Deluxe Hotel in Lara sind die... Aus Erfahrung gut. Dies gilt für die beiden 32-jährigen Tobias Müller und Dejan Bozic vom Regionalligisten Chemnitzer FC nicht nur in fußballerischer Hinsicht. In Abwesenheit des langzeitverletzten Niclas Erlbeck (33 Jahre) sind sie die beiden die ältesten CFC-Spieler im Trainingslager in der Türkei. Im Titanic Deluxe Hotel in Lara sind die...