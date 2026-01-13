Mit Überraschungen und Mannschaftsabend in der Türkei: So feiert der Chemnitzer FC in dieser Woche seinen 60. Geburtstag

Am Donnerstag begeht der Verein seinen Ehrentag. Die ganz große Party soll einen Monat später im Heimspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig steigen – inklusive einer besonderen Ehrung.

Am Donnerstag ist es soweit. Dann feiert der Chemnitzer FC, der am 15. Januar 1966 unter dem Namen Fußballklub Karl-Marx-Stadt gegründet wurde, seinen 60. Geburtstag. Das Geburtstagskind selbst – beziehungsweise seine wichtigste Verkörperung – ist derweil ausgeflogen. Die erste Männermannschaft befindet sich derzeit in der türkischen... Am Donnerstag ist es soweit. Dann feiert der Chemnitzer FC, der am 15. Januar 1966 unter dem Namen Fußballklub Karl-Marx-Stadt gegründet wurde, seinen 60. Geburtstag. Das Geburtstagskind selbst – beziehungsweise seine wichtigste Verkörperung – ist derweil ausgeflogen. Die erste Männermannschaft befindet sich derzeit in der türkischen...