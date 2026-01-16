Profivertrag ab kommender Saison: Wie der Chemnitzer FC Mittelfeldspieler Georg Hempel einst vom FSV Zwickau weglockte

Während des Trainingslagers in der Türkei unterschrieb der 18-Jährige bei dem Fußball-Regionalligisten einen neuen Kontrakt. Einen Anteil daran hat auch der Nachwuchschef von Dynamo Dresden.

Das Trainingslager des Chemnitzer FC hat Georg Hempel bislang erfolgreich zur Eigenwerbung genutzt. Zusammen mit Frederik Kunstmann, Leon Gruschwitz (beide Abwehr), Noah Tänzer (Mittelfeld) und Torwart Cedric Wimmer gehört der 18-Jährige zu den fünf U19-Spielern, die den Kader des Fußball-Regionalligisten im türkischen Lara ergänzen und... Das Trainingslager des Chemnitzer FC hat Georg Hempel bislang erfolgreich zur Eigenwerbung genutzt. Zusammen mit Frederik Kunstmann, Leon Gruschwitz (beide Abwehr), Noah Tänzer (Mittelfeld) und Torwart Cedric Wimmer gehört der 18-Jährige zu den fünf U19-Spielern, die den Kader des Fußball-Regionalligisten im türkischen Lara ergänzen und...