Prozess beendet? So ist der Stand des Verfahrens zwischen dem Chemnitzer FC und Ex-Geschäftsführer Marc Arnold

Im Dezember einigte sich der Fußball-Regionalligist mit dem ehemaligen Mitarbeiter im Rahmen eines Vergleichs auf 93.000 Euro Abfindung. Doch es gab eine Widerrufsfrist. Wie der Stand der Dinge ist.

Es sind harte Verhandlungen gewesen am 12. Dezember im Landgericht Chemnitz. Rund zwei Stunden moderierte Richterin Juliane Schäfer die Gespräche zwischen der Chemnitzer FC Fußball GmbH auf der einen und Ex-Geschäftsführer Marc Arnold auf der anderen Seite. Streitgegenstand war die Kündigung, die gegenüber Arnold am 28. August 2023...