In der Halbzeitpause des Testspiels zwischen dem Chemnitzer FC und dem Wuppertaler SV in der Türkei wurden Bengalische Feuer gezündet.
In der Halbzeitpause des Testspiels zwischen dem Chemnitzer FC und dem Wuppertaler SV in der Türkei wurden Bengalische Feuer gezündet. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Pyrotechnik im Ausland: Drohen dem Chemnitzer FC und Lok Leipzig noch Strafen?
Redakteur
Von Torsten Ewers
Bei einigen Testspielen in der Türkei wurden im Januar Bengalische Feuer gezündet. Was der Nordostdeutsche Fußballverband zu der Thematik sagt.

Andere Länder, andere Sitten? Für deutsche Fußballmannschaften gilt dieses Motto im Ausland eigentlich nur bedingt. Denn das Verbandsrecht „folgt“ den Teams auch in andere Länder. So legt die Spielordnung des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) fest, dass alle Freundschaftsspiele von Mannschaften aus dem Zuständigkeitsbereich des...
