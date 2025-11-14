Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln. Bild: Marcus Hengst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt diese Aufgabe sehr ernst.

Benjamin Duda hat es vermieden, im Vorfeld des Duells beim Reichenbacher FC von den eigenen Gesetzen zu sprechen, die der Pokal angeblich besitzt. Doch den Äußerungen des Cheftrainers des Chemnitzer FC ist durchaus zu entnehmen, dass der Fußball-Regionalligist sein Achtelfinale-Gastspiel beim RFC (Sonntag, 13 Uhr , Stadion am Wasserturm...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
3 min.
Reichenbacher FC gegen Chemnitzer FC: Das spricht vor dem Achtelfinale im Fußball-Sachsenpokal für die Vogtländer
Der Reichenbacher FC gehört in der Fußball-Sachsenliga als Tabellendritter aktuell zur Spitzengruppe. Jetzt brennt die Mannschaft auf das Pokalspiel gegen den Chemnitzer FC. Im Foto die Reichenbacher Niklas Rosenmüller (von links), Maurice Lange, Eric-Enzo Maschek und Fabian Peltsch.
Schon zweimal war für die Neuberinstädter im sächsischen K.-o.-Wettbewerb gegen einen Großen Schluss. Dennoch liegt die Chance auf einen Erfolg gegen den Rekordpokalsieger nicht bei null. Das sind die Gründe.
Olaf Meinhardt
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
02.11.2025
2 min.
„Ein souveräner Auftritt“: Chemnitzer FC schießt vier Tore beim ZFC Meuselwitz
Maurizio Grimaldi (links) traf zweimal, Johannes Pistol erzielte das 1:0 für den CFC.
Himmelblaue fahren zweiten Sieg in Serie ein.
Knut Berger
Mehr Artikel