Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst

Chemnitzer FC
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt diese Aufgabe sehr ernst.
Benjamin Duda hat es vermieden, im Vorfeld des Duells beim Reichenbacher FC von den eigenen Gesetzen zu sprechen, die der Pokal angeblich besitzt. Doch den Äußerungen des Cheftrainers des Chemnitzer FC ist durchaus zu entnehmen, dass der Fußball-Regionalligist sein Achtelfinale-Gastspiel beim RFC (Sonntag, 13 Uhr , Stadion am Wasserturm...
