Saisonfazit des Chemnitzer FC: Stabilität dank Trainerwechsel

Der Chemnitzer FC hat die Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost auf dem siebten Tabellenplatz abgeschlossen. Zwei Leistungsträger standen am Ende auch in der Gunst der Fans ganz weit oben.

Auf dem Trainingsgelände des Chemnitzer FC ist Ruhe eingezogen, Spieler und Trainer haben sich in den Urlaub abgemeldet und finden bei aller Entspannung vielleicht auch Zeit, die Saison für sich persönlich auszuwerten. Das Saisonziel war im Sommer 2024 relativ offen formuliert. „Besser abschneiden als in der Vorsaison", lautete die Devise....