Peter Müller, der 48 Jahre lang für den FCK/CFC spielte und arbeitete, mit seiner Meistermedaille aus der Saison 1966/67.
Peter Müller, der 48 Jahre lang für den FCK/CFC spielte und arbeitete, mit seiner Meistermedaille aus der Saison 1966/67. Bild: Andreas Seidel
Peter Müller fährt in einem Bezirksderby Ende der 1970-er Jahre Aues Holger Erler in die Parade.
Peter Müller fährt in einem Bezirksderby Ende der 1970-er Jahre Aues Holger Erler in die Parade. Bild: Karl Wagner/Archiv
Der FCK elektrisierte die Fans. 28.000 Zuschauer sahen im heutigen Stadion an der Gellertstraße die Partie der Karl-Marx-Städter gegen Vorwärts Berlin.
Der FCK elektrisierte die Fans. 28.000 Zuschauer sahen im heutigen Stadion an der Gellertstraße die Partie der Karl-Marx-Städter gegen Vorwärts Berlin. Bild: Karl Wagner/Archiv
2011 in Chemnitz: Geschäftsstellenleiter Peter Müller (re.) diskutiert mit dem damaligen CFC-Trainer Gerd Schädlich.
2011 in Chemnitz: Geschäftsstellenleiter Peter Müller (re.) diskutiert mit dem damaligen CFC-Trainer Gerd Schädlich. Bild: Imago
Chemnitzer FC
Sensationsmeister und Schlitzohr: Als Peter Müller mit dem FC Karl-Marx-Stadt die Massen elektrisierte
Redakteur
Von Thomas Treptow
Der ehemalige Verteidiger war 48 Jahre lang beim FCK bzw. Chemnitzer FC beschäftigt – als Fußballer, Geschäftsführer und Manager. Auch als Fan hält er den Himmelblauen, die am Sonntag Lok Leipzig empfangen, die Treue.

Am Sonntag (16 Uhr) empfängt der Chemnitzer FC in der Regionalliga den 1. FC Lok Leipzig. Eine wichtige Partie, die obendrein ganz im Zeichen des 60. Vereinsjubiläums des Gastgebers steht. Es ist freilich nicht das erste Mal, dass die zwei Traditionsvereine aufeinandertreffen – wobei eines der wichtigsten Duelle am 15. April 1967 angepfiffen...
10.02.2026
