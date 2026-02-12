Sensationsmeister und Schlitzohr: Als Peter Müller mit dem FC Karl-Marx-Stadt die Massen elektrisierte

Der ehemalige Verteidiger war 48 Jahre lang beim FCK bzw. Chemnitzer FC beschäftigt – als Fußballer, Geschäftsführer und Manager. Auch als Fan hält er den Himmelblauen, die am Sonntag Lok Leipzig empfangen, die Treue.

Am Sonntag (16 Uhr) empfängt der Chemnitzer FC in der Regionalliga den 1. FC Lok Leipzig. Eine wichtige Partie, die obendrein ganz im Zeichen des 60. Vereinsjubiläums des Gastgebers steht. Es ist freilich nicht das erste Mal, dass die zwei Traditionsvereine aufeinandertreffen – wobei eines der wichtigsten Duelle am 15. April 1967 angepfiffen...