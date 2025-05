So verabschiedet sich der Chemnitzer FC in die Sommerpause

Am Samstag bestreiten die Himmelblauen das letzte Punktspiel der Saison. Wie es für die CFC-Spieler um Cheftrainer Benjamin Duda danach weitergeht.

Die Spieler des Chemnitzer FC haben von ihrem Cheftrainer Benjamin Duda die Freigabe erhalten, zwei Wochen faul sein zu dürfen. Erst steht noch das finale Punktspiel gegen Viktoria Berlin (Samstag, 13.30 Uhr, Stadion an der Gellertstraße) an, in dem in den Reihen der Gastgeber der gesperrte Felix Müller und Luis Fischer wegen einem Verletzung...