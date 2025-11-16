Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach der Partie klatschten die CFC-Spieler mit den Fans ab und erfüllten viele Autogramm- und Fotowünsche.
Nach der Partie klatschten die CFC-Spieler mit den Fans ab und erfüllten viele Autogramm- und Fotowünsche. Bild: Alexander Trienitz
Klatscht Beifall: CFC-Trainer Benjamin Duda war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden.
Klatscht Beifall: CFC-Trainer Benjamin Duda war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. Bild: Alexander Trienitz
Dejan Bozic bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 für den CFC in der 80. Minute.
Dejan Bozic bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 für den CFC in der 80. Minute. Bild: Alexander Trienitz
RFC-Kapitän klärt in dieser Szene resolut per Kopf.
RFC-Kapitän klärt in dieser Szene resolut per Kopf. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitzer FC
Stimmen nach dem Pokalspiel des Chemnitzer FC beim Reichenbacher FC: Viel Mitgefühl und beste Genesungswünsche ins Krankenhaus
Redakteur
Von Torsten Ewers
Der CFC hat sich am Sonntag souverän mit 6:0 im Vogtland durchgesetzt und ist ins Viertelfinale eingezogen. Wen sich der Trainer in der nächsten Runde (nicht) wünscht.

Der Chemnitzer FC hat sich für das Derby in der Fußball-Regionalliga beim FSV Zwickau warm geschossen. Mit 6:0 (3:0) gewann der CFC im Achtelfinale des Sachsenpokals am Sonntag beim Reichenbacher FC (Sachsenliga). Ein Eigentor nach knapp 30 Sekunden brachte Chemnitz schnell auf die Siegerstraße. Bis zur 15. Minute stand es schon 3:0. Besonders...
