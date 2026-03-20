Trainer des Chemnitzer FC mit klarer Ansage vor dem Jena-Spiel: „Ich will Leistung sehen“

Die Ausgangslage vor der Partie in der Fußball-Regionalliga ist gegen den FC Carl Zeiss nicht gerade rosig. Welchen Lichtblick es gibt und wie der Coach mit dem wachsenden Druck umgeht.

Der Chemnitzer FC steckt derzeit in einer (kleinen) Abwärtsspirale. Vor dem Heimspiel in der Fußball-Regionalliga am Sonntag um 14 Uhr gegen den FC Carl Zeiss Jena stehen die Vorzeichen nicht gerade günstig, um die Serie von zuletzt drei Niederlagen in Folge zu durchbrechen. Wie die Ausgangslage ist, wie Coach Benjamin Duda nach dem jüngsten... Der Chemnitzer FC steckt derzeit in einer (kleinen) Abwärtsspirale. Vor dem Heimspiel in der Fußball-Regionalliga am Sonntag um 14 Uhr gegen den FC Carl Zeiss Jena stehen die Vorzeichen nicht gerade günstig, um die Serie von zuletzt drei Niederlagen in Folge zu durchbrechen. Wie die Ausgangslage ist, wie Coach Benjamin Duda nach dem jüngsten...