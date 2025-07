Trainerlegende und Traditionsverein kommen zur Saisoneröffnung des Chemnitzer FC

Der Fußball-Regionalligist beendet die Vorbereitung auf die neue Saison mit einem Testspiel gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg und einer großen Sause am Stadion an der Gellertstraße

Eine ostdeutsche Trainerlegende und ein ostdeutscher Traditionsclub geben sich die Ehre, wenn Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC in zwei Wochen die offizielle Saisoneröffnung im Stadion an der Gellertstraße feiert. Mit Hans Meyer kommt am 19. Juli ein Mann nach Chemnitz, der hier Kultstatus genießt. Der heute 82-Jährige stand von 1988 bis...