Trainingsauftakt beim Chemnitzer FC: Warum Tom Baumgart Frust schiebt, obwohl er endlich fit aus der Winterpause kommt

Chemnitzer FC
Der Fußball-Regionalligist hat am Montag seine erste Einheit im Jahr 2026 absolviert. Der Ball lief mehr schlecht als recht, aber Spaß hatten dennoch alle. Ab Dienstag geht es in der Halle weiter.
Gekribbelt hat es in den Füßen bei Tom Baumgart und Co. Auch beim Blick aus dem Fenster und auf das Thermometer. Denn der versprach am Montag zum Trainingsauftakt des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC Minustemperaturen und einen schneebedeckten Platz. Knapp vier Grad unter dem Gefrierpunkt war es, als die Mannschaft um 14.10 Uhr die...
