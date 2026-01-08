MENÜ
Die Koffer mit Tiernahrung sind gepackt. Zusammen mit 15 anderen CFC-Fans bringt Axel Wenig sie am Sonntag in die Türkei.
Die Koffer mit Tiernahrung sind gepackt. Zusammen mit 15 anderen CFC-Fans bringt Axel Wenig sie am Sonntag in die Türkei. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitzer FC
Warum die CFC-Fans rund 500 Kilogramm Tierfutter auf der Trainingslager-Reise in die Türkei dabei haben
Redakteur
Von Torsten Ewers
Axel Wenig begeistert sich für Fußball und hat ein Herz für Tiere. Beides können er und sein Helferteam verbinden, wenn der Regionalligist am Sonntag Richtung Antalya abhebt.

Wer auch immer am Sonntag am Check-In-Schalter für den Flug von Leipzig nach Antalya sitzt: Das Gesicht von Axel Wenig wird der Person sicher in Erinnerung bleiben. Gleich 16-mal wird der 60-Jährige dort seine Kreditkarte zücken und jeweils 15 Euro zahlen. Denn für sich und 15 weitere Fans des Chemnitzer FC, die den Fußball-Regionalligisten...
