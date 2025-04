Was verbindet den Chemnitzer FC mit der Champions League?

Der Chemnitzer FC läuft in der Fußball-Regionalliga Nordost am Sonntag bei der VSG Altglienicke auf. In Berlin müssen die Himmelblauen jedoch auf drei Kicker verzichten.

Der Chemnitzer FC ist nach Meinung seines Cheftrainers Benjamin Duda reif für die Champions-League. Dabei bezieht sich der Coach des Fußball-Regionalligisten nicht auf das sportliche Niveau, sondern auf die Mentalität und die Einstellung seiner Spieler. „Die Gruppe passt charakterlich hervorragend zusammen und brennt nach wie vor für ihre...