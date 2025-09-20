Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
CFC-Akteur Johannes Pistol (l.) hat mit seinem Team in Erfurt eine Energieleistung abgeliefert.
CFC-Akteur Johannes Pistol (l.) hat mit seinem Team in Erfurt eine Energieleistung abgeliefert. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Zu Gast beim Tabellenführer: CFC belohnt sich mit Auswärtspunkt
Von Knut Berger
Der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat beim Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt Moral gezeigt und nach einem 0:2-Rückstand noch ausgeglichen.

Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost die englische Woche erfolgreich abgeschlossen. Beim Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt kam die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda bei schweißtreibenden Temperaturen nach zwei Siegen in Folge zu einem Remis. Nach einem 0:2-Rückstand schafften es die Himmelblauen vor rund 8000...
