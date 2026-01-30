Zu große Gefahr für Spieler und Zuschauer: Testspiel des Chemnitzer FC gegen VfB Auerbach abgesagt

Die kurzfristig angesetzte Partie zwischen dem Regional- und dem Oberligisten kann nun doch nicht stattfinden. Für das Team von Benjamin Duda gibt es stattdessen eine Trainingseinheit.

Seit Freitagvormittag steht es fest: Der Chemnitzer FC hat an diesem Wochenende komplett spielfrei. Nachdem die Regionalliga-Partie bei der BSG Chemie Leipzig bereits zu Wochenbeginn abgesagt wurde, kann nun auch das kurzfristig angesetzte Testspiel gegen den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach nicht stattfinden. Dies sollte an diesem Freitagabend...