Zu große Gefahr für Spieler und Zuschauer: Testspiel des Chemnitzer FC gegen VfB Auerbach abgesagt

Chemnitzer FC
Die kurzfristig angesetzte Partie zwischen dem Regional- und dem Oberligisten kann nun doch nicht stattfinden. Für das Team von Benjamin Duda gibt es stattdessen eine Trainingseinheit.
Seit Freitagvormittag steht es fest: Der Chemnitzer FC hat an diesem Wochenende komplett spielfrei. Nachdem die Regionalliga-Partie bei der BSG Chemie Leipzig bereits zu Wochenbeginn abgesagt wurde, kann nun auch das kurzfristig angesetzte Testspiel gegen den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach nicht stattfinden. Dies sollte an diesem Freitagabend...
