MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Meister müssen aufsteigen! Das wollen auch die himmelblauen Anhänger des Chemnitzer FC.
Meister müssen aufsteigen! Das wollen auch die himmelblauen Anhänger des Chemnitzer FC. Foto: Sven Sonntag/Picture Point
Meister müssen aufsteigen! Das wollen auch die himmelblauen Anhänger des Chemnitzer FC.
Meister müssen aufsteigen! Das wollen auch die himmelblauen Anhänger des Chemnitzer FC. Foto: Sven Sonntag/Picture Point
Meinung
Fußball
Ein Kommentar zur Aufstiegsreform: Zeit für mehr Gerechtigkeit
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Meister der Fußball-Regionalliga-Staffeln müssen direkt aufsteigen, das gebietet das Leistungsprinzip und die Fairness.

Lok Leipzig war der letzte Staffelsieger, der in der Relegation zur 3. Fußball-Liga gescheitert ist. Das Verhängnis ereilte die Messestädter im Spiel beim TSV Havelse in der Verlängerung. Lok ist aber längst nicht der einzige Regionalligist, der ein Lied davon singen kann, wie das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt wird – und das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
13.02.2026
3 min.
Fußball: CFC-Gegner Lok verlängert Vertrag mit Cheftrainer Seitz
Jochen Seitz
Der Chemnitzer FC empfängt am Sonntag in der Fußball-Regionalliga Spitzenreiter Lok Leipzig. Die Messestädter wollen im zweiten Anlauf den Aufstieg in die 3. Liga schaffen.
Thomas Treptow
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
24.03.2026
5 min.
Aufstiegsreform: Ist das „Kompass-Modell“ die Lösung?
Vor dem Jubiläumsheimspiel des Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig warben beide Mannschaften für die Reform.
In Frankfurt/Main kommt die Arbeitsgruppe Regionalligareform zum fünften Mal zusammen. Die Hoffnungen sind groß, dass es endlich vorangeht. Die Zahl der Unterstützer ist auf 70 angewachsen.
Thomas Treptow
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
Mehr Artikel