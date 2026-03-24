Fußball
Die Meister der Fußball-Regionalliga-Staffeln müssen direkt aufsteigen, das gebietet das Leistungsprinzip und die Fairness.
Lok Leipzig war der letzte Staffelsieger, der in der Relegation zur 3. Fußball-Liga gescheitert ist. Das Verhängnis ereilte die Messestädter im Spiel beim TSV Havelse in der Verlängerung. Lok ist aber längst nicht der einzige Regionalligist, der ein Lied davon singen kann, wie das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt wird – und das...
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