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Im Februar 2025 wurde die Initiative in Chemnitz offiziell aus der Taufe gehoben. Franz Gerber (Erfurt), Daniel Meyer (HFC), Tommy Haeder (CFC), Ralph Grillitsch (Jena) und André Beuchold (Zwickau/v.l.) vertraten damals ihre Klubs.
Im Februar 2025 wurde die Initiative in Chemnitz offiziell aus der Taufe gehoben. Franz Gerber (Erfurt), Daniel Meyer (HFC), Tommy Haeder (CFC), Ralph Grillitsch (Jena) und André Beuchold (Zwickau/v.l.) vertraten damals ihre Klubs. Foto: Picture Point
Im Februar 2025 wurde die Initiative in Chemnitz offiziell aus der Taufe gehoben. Franz Gerber (Erfurt), Daniel Meyer (HFC), Tommy Haeder (CFC), Ralph Grillitsch (Jena) und André Beuchold (Zwickau/v.l.) vertraten damals ihre Klubs.
Im Februar 2025 wurde die Initiative in Chemnitz offiziell aus der Taufe gehoben. Franz Gerber (Erfurt), Daniel Meyer (HFC), Tommy Haeder (CFC), Ralph Grillitsch (Jena) und André Beuchold (Zwickau/v.l.) vertraten damals ihre Klubs. Foto: Picture Point
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Fußball
Fußball-Regionalliga: Zwei Lösungsvorschläge und ein klarer Favorit für „Aufstiegsreform 2025“
Redakteur
Von Thomas Treptow
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Die viergleisige Regionalliga kommt. Beim ihren fünften Treffen kam die Arbeitsgruppe Regionalligareform zu einem Ergebnis, das jedoch für Kontroversen sorgen dürfte.

Die Reform des Regionalligaaufstieges, den sich die Initiative „Aufstiegsreform 2025“ auf die Fahne geschrieben hat, wurde auf den Weg gebracht. Aber klar ist auch, es wird ein steiniger Weg. Am Mittwochabend hatte sich die 13-köpfige Arbeitsgruppe Regionalliga-Aufstiegsreform nach einer gut fünfstündigen Sitzung in Frankfurt/Main...
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Erschienen am: 26.03.2026 | 05:38 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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