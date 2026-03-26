Fußball-Regionalliga: Zwei Lösungsvorschläge und ein klarer Favorit für „Aufstiegsreform 2025“

Die viergleisige Regionalliga kommt. Beim ihren fünften Treffen kam die Arbeitsgruppe Regionalligareform zu einem Ergebnis, das jedoch für Kontroversen sorgen dürfte.

Die Reform des Regionalligaaufstieges, den sich die Initiative „Aufstiegsreform 2025“ auf die Fahne geschrieben hat, wurde auf den Weg gebracht. Aber klar ist auch, es wird ein steiniger Weg. Am Mittwochabend hatte sich die 13-köpfige Arbeitsgruppe Regionalliga-Aufstiegsreform nach einer gut fünfstündigen Sitzung in Frankfurt/Main...