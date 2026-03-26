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Im Februar 2025 wurde die Initiative in Chemnitz offiziell aus der Taufe gehoben. Franz Gerber (Erfurt), Daniel Meyer (HFC), Tommy Haeder (CFC), Ralph Grillitsch (Jena) und André Beuchold (Zwickau/v.l.) vertraten damals ihre Klubs.
Im Februar 2025 wurde die Initiative in Chemnitz offiziell aus der Taufe gehoben. Franz Gerber (Erfurt), Daniel Meyer (HFC), Tommy Haeder (CFC), Ralph Grillitsch (Jena) und André Beuchold (Zwickau/v.l.) vertraten damals ihre Klubs. Foto: Picture Point
Im Februar 2025 wurde die Initiative in Chemnitz offiziell aus der Taufe gehoben. Franz Gerber (Erfurt), Daniel Meyer (HFC), Tommy Haeder (CFC), Ralph Grillitsch (Jena) und André Beuchold (Zwickau/v.l.) vertraten damals ihre Klubs.
Im Februar 2025 wurde die Initiative in Chemnitz offiziell aus der Taufe gehoben. Franz Gerber (Erfurt), Daniel Meyer (HFC), Tommy Haeder (CFC), Ralph Grillitsch (Jena) und André Beuchold (Zwickau/v.l.) vertraten damals ihre Klubs. Foto: Picture Point
Fußball
Update: Zwei Lösungsvorschläge für Aufstiegsreform in Fußball-Regionalliga
Redakteur
Von Thomas Treptow
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Die viergleisige Regionalliga wird eingeführt. Bei ihrer fünften und vorerst letzten Zusammenkunft in Frankfurt/Main kam die Arbeitsgruppe Regionalligareform zu einem einstimmigen Ergebnis.

Die Reform des Regionalligaaufstieges, den sich die Initiative „Aufstiegsreform 2025“ auf die Fahne geschrieben hat, kommt. Am Mittwochabend hat sich die 13-köpfige Arbeitsgruppe Regionalliga-Aufstiegsreform nach einer gut fünfstündigen Sitzung in Frankfurt/Main einstimmig darauf geeinigt, eine viergleisige Regionalliga einzuführen, damit...
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