Update: Zwei Lösungsvorschläge für Aufstiegsreform in Fußball-Regionalliga

Die viergleisige Regionalliga wird eingeführt. Bei ihrer fünften und vorerst letzten Zusammenkunft in Frankfurt/Main kam die Arbeitsgruppe Regionalligareform zu einem einstimmigen Ergebnis.

Die Reform des Regionalligaaufstieges, den sich die Initiative „Aufstiegsreform 2025“ auf die Fahne geschrieben hat, kommt. Am Mittwochabend hat sich die 13-köpfige Arbeitsgruppe Regionalliga-Aufstiegsreform nach einer gut fünfstündigen Sitzung in Frankfurt/Main einstimmig darauf geeinigt, eine viergleisige Regionalliga einzuführen, damit... Die Reform des Regionalligaaufstieges, den sich die Initiative „Aufstiegsreform 2025“ auf die Fahne geschrieben hat, kommt. Am Mittwochabend hat sich die 13-köpfige Arbeitsgruppe Regionalliga-Aufstiegsreform nach einer gut fünfstündigen Sitzung in Frankfurt/Main einstimmig darauf geeinigt, eine viergleisige Regionalliga einzuführen, damit...