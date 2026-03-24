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Vor dem Jubiläumsheimspiel des Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig warben beide Mannschaften für die Reform.
Vor dem Jubiläumsheimspiel des Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig warben beide Mannschaften für die Reform. Foto: Imago
Vor dem Jubiläumsheimspiel des Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig warben beide Mannschaften für die Reform.
Vor dem Jubiläumsheimspiel des Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig warben beide Mannschaften für die Reform. Foto: Imago
Fußball
Aufstiegsreform: Ist das „Kompass-Modell“ die Lösung?
Redakteur
Von Thomas Treptow
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In Frankfurt/Main kommt die Arbeitsgruppe Regionalligareform zum fünften Mal zusammen. Die Hoffnungen sind groß, dass es endlich vorangeht. Die Zahl der Unterstützer ist auf 70 angewachsen.

Der Zustimmung für eine Aufstiegsreform in der Fußball-Regionalliga wächst weiter. Erst am Montag ist mit den Oberligisten Germania Halberstadt, VfL Halle, Atlas Delmenhorst, Spelle-Venhaus und Schwarz-Weiß Rehden ein Quintett hinzugestoßen. Die Zahl der Unterstützer zu denen auch der FSV Zwickau, der Chemnitzer FC, der FC Erzgebirge Aue,...
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