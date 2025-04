400 Beamte sichern Problemspiel zwischen Hansa Rostock und Erzgebirge Aue ab: Diese Bilanz zieht die Polizei

Vor 24.400 Zuschauern hat der FC Erzgebirge Aue am Mittwochabend beim FC Hansa Rostock 1:4 verloren. Wie die Rostocker Polizei den Abend bewertet.

Rostock.

Hat eine Razzia gegen Fußball-Fans des FC Hansa Rostock und von Rot-Weiß Essen am Vortag Wirkung gezeigt? Denn nicht nur der Vorfall im Oktober vergangenen Jahres, auch die Ausschreitungen am Rande des Ost-Derbys zwischen den Rostockern und Dynamo Dresden am 22. Februar ließen für die Mittwochabend-Begegnung zwischen Hansa und dem FC Erzgebirge Aue Schlimmes befürchten.

Die Polizei stufte die Partie zwischen Rostock und den Erzgebirgern als Problemspiel ein. 400 Beamte der Landespolizei wurden in Alarmbereitschaft versetzt, um die 24.400 Zuschauer zählende Begegnung (Endstand: 4:1 für Rostock) abzusichern. Letztendlich aber musste die Polizei nur wenig eingreifen.

“Die Anreise der rund 500 Gästefans zum Stadion verlief ohne besondere Vorkommnisse“, so eine Polizeisprecherin. So wurde lediglich das Zünden von Pyrotechnik auf dem Platz der Freiheit, der sich vor dem Ostseestadion befindet, registriert. Zudem stellte die Polizei auf dem Stadionvorplatz einen nicht genehmigten Drohnenflug fest. Drohnen-Pilot war ein 43-jähriger Deutscher, gegen den ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet wurde. Einschreiten mussten die Beamtem schließlich auch wegen einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Heimfans. Als Tatverdächtiger wurde ein 45-Jähriger ermittelt. Dieser erhielt eine Strafanzeige. Weitere Vorfälle wurden nicht bekannt. (tka)