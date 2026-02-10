80 Jahre Erzgebirge Aue: Die Mitgliedsnummer 9500 gehört einer Wismutlegende

FC Erzgebirge Aue
Mehr als 360-mal lief Fußballer Harald Mothes mit Aue in der DDR-Oberliga auf. Sein letztes Spiel und den 4:1-Sieg beim BFC Dynamo vergisst der Rechtsfuß nie. Auch wenn es eine traurige Erinnerung ist.
Die Abwehrreihen haben ihn gefürchtet: Harald Mothes galt zu seiner aktiven Zeit bei Wismut Aue als einer der torgefährlichsten Spieler der DDR-Oberliga. Der Fußball begleitet den gelernten Mittelstürmer seit Kindertagen. „Oft bin ich mit meinem Vater von Lößnitz ins Stadion gelaufen“, erinnert sich der 69-Jährige. Sein zweites...
