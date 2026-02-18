80 Jahre Erzgebirge Aue: Ein Fan und sein Herzensverein – große Liebe geht bis unter die Haut

Seit 55 Jahren ist Frank Steinbach Fußballfan. Mit Aue hat er wilde Zeiten erlebt. Und ruhigere. Missen will er nichts. Die Wurzeln seines Werdegangs liegen bei seinem Vater, der Bergmann war.

Zuhause hat Frank Steinbach einen Hefter, der Jahr für Jahr dicker wird. Jedes Fußballspiel des FC Erzgebirge Aue, das er besucht, bekommt einen Eintrag. Vor Kurzem fügte er die Auswärtsfahrt Nummer 650 dazu: Es war der Rückrundenauftakt Mitte Januar in Rostock. Irgendwo viel weiter vorn auf den Seiten finden sich seine Erinnerungen an eine...