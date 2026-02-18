80 Jahre Erzgebirge Aue: Ein Fan und sein Herzensverein – große Liebe geht bis unter die Haut

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank Steinbach (61) aus Grünhain gehört zu den treuesten Aue-Fans. Er hat 1996 auch das Fanprojekt mit aus der Taufe gehoben.
Frank Steinbach (61) aus Grünhain gehört zu den treuesten Aue-Fans. Er hat 1996 auch das Fanprojekt mit aus der Taufe gehoben. Bild: Anna Neef
Ein Bild aus dem Jahr 2010: Und nach wie vor betreut dieses Trio das Auer Fanprojekt – Karolin Hambeck, Frank Steinbach und Michael Scheffler (v. l.).
Ein Bild aus dem Jahr 2010: Und nach wie vor betreut dieses Trio das Auer Fanprojekt – Karolin Hambeck, Frank Steinbach und Michael Scheffler (v. l.). Bild: Nils Bergauer/Archiv
Hoher Besuch im Auer Fanprojekt: 2022 waren Wismutlegende Harald Mothes (2. v. l.) und der ehemalige Trainer Hans-Ulrich Thomale (2. v. r.) für eine Buchvorstellung vor Ort.
Hoher Besuch im Auer Fanprojekt: 2022 waren Wismutlegende Harald Mothes (2. v. l.) und der ehemalige Trainer Hans-Ulrich Thomale (2. v. r.) für eine Buchvorstellung vor Ort. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Frank Steinbach (61) aus Grünhain gehört zu den treuesten Aue-Fans. Er hat 1996 auch das Fanprojekt mit aus der Taufe gehoben.
Frank Steinbach (61) aus Grünhain gehört zu den treuesten Aue-Fans. Er hat 1996 auch das Fanprojekt mit aus der Taufe gehoben. Bild: Anna Neef
Ein Bild aus dem Jahr 2010: Und nach wie vor betreut dieses Trio das Auer Fanprojekt – Karolin Hambeck, Frank Steinbach und Michael Scheffler (v. l.).
Ein Bild aus dem Jahr 2010: Und nach wie vor betreut dieses Trio das Auer Fanprojekt – Karolin Hambeck, Frank Steinbach und Michael Scheffler (v. l.). Bild: Nils Bergauer/Archiv
Hoher Besuch im Auer Fanprojekt: 2022 waren Wismutlegende Harald Mothes (2. v. l.) und der ehemalige Trainer Hans-Ulrich Thomale (2. v. r.) für eine Buchvorstellung vor Ort.
Hoher Besuch im Auer Fanprojekt: 2022 waren Wismutlegende Harald Mothes (2. v. l.) und der ehemalige Trainer Hans-Ulrich Thomale (2. v. r.) für eine Buchvorstellung vor Ort. Bild: Ralf Wendland/Archiv
FC Erzgebirge Aue
80 Jahre Erzgebirge Aue: Ein Fan und sein Herzensverein – große Liebe geht bis unter die Haut
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 55 Jahren ist Frank Steinbach Fußballfan. Mit Aue hat er wilde Zeiten erlebt. Und ruhigere. Missen will er nichts. Die Wurzeln seines Werdegangs liegen bei seinem Vater, der Bergmann war.

Zuhause hat Frank Steinbach einen Hefter, der Jahr für Jahr dicker wird. Jedes Fußballspiel des FC Erzgebirge Aue, das er besucht, bekommt einen Eintrag. Vor Kurzem fügte er die Auswärtsfahrt Nummer 650 dazu: Es war der Rückrundenauftakt Mitte Januar in Rostock. Irgendwo viel weiter vorn auf den Seiten finden sich seine Erinnerungen an eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:06 Uhr
2 min.
Sheriff: Acht Skifahrer nach Lawine in Kalifornien tot
Acht zuvor vermisste Skifahrer sind nach dem Lawinenabgang tot gefunden worden - hieß es von den örtlichen Behörden.
In einem Skigebiet in Kalifornien kommt es zum Lawinensturz, eine 15-köpfige Gruppe von Skifahrern befindet sich in dem Gebiet. Nach langer Suche werden die Befürchtungen zur traurigen Gewissheit.
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
21:06 Uhr
2 min.
Thüringer HC verliert Spitzenspiel deutlich
Trainer Herbert Müller sah eine klare Niederlage der Handballerinnen des Thüringer HC im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund.
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen können Tabellenführer Borussia Dortmund nur in der ersten Halbzeit Paroli bieten. Nach dem Wechsel brechen in der Defensive alle Dämme.
12.02.2026
4 min.
80 Jahre Erzgebirge Aue: Die Mitgliedsnummer 9500 gehört einer Wismutlegende
Harald Mothes in der Luft und am Mikrofon: Eine gute Figur hat die Wismut-Legende immer gemacht – ob auf oder neben dem Platz.
Mehr als 360-mal lief Fußballer Harald Mothes mit Aue in der DDR-Oberliga auf. Sein letztes Spiel und den 4:1-Sieg beim BFC Dynamo vergisst der Rechtsfuß nie. Auch wenn es eine traurige Erinnerung ist.
Anna Neef
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
05.02.2026
3 min.
80 Jahre Erzgebirge Aue: Schädlich, Lindemann, Dotchev & Co. – alle Trainer im Überblick
 15 Bilder
Drei Trainer der langen Vereinsgeschichte: Gerd Schädlich, Lutz Lindemann und Pavel Dotchev.
Seit 1946 haben 44 verschiedene Trainer in Aue an der Seitenlinie gestanden. Die „Freie Presse“ bietet einen Überblick über 80 Jahre Fußballgeschichte.
Paul Steinbach
Mehr Artikel