FC Erzgebirge Aue
Khvicha Shubitidze war Profi-Fußballer. Mit den Veilchen stieg er 2003 in die 2. Bundesliga auf. Nun leitet er das Nachwuchsleistungszentrum des Drittligisten aus Aue. Und hat ganz genaue Vorstellungen.
Der kleine Räuchermann trägt ein schwarzes Habit. Seinen grünen Schachthut zieren Schlägel und Eisen. Weihnachten ist längst vorbei. Trotzdem steht die schlichte Bergmannsfigur noch auf dem Besprechungstisch von Khvicha Shubitidze. Stilecht auf einer lilafarbenen Serviette platziert. Das ist natürlich nur ein Detail im Büro des...
