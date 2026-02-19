MENÜ
Khvicha Shubitidze, einst Aufstiegsheld und Publikumsliebling im Lößnitztal, leitet jetzt das Nachwuchsleistungszentrum des FC Erzgebirge Aue.
Khvicha Shubitidze, einst Aufstiegsheld und Publikumsliebling im Lößnitztal, leitet jetzt das Nachwuchsleistungszentrum des FC Erzgebirge Aue. Bild: Anna Neef
Ein kleiner Räuchermann in Bergmannsuniform – er passt gut ins Büro von Aues NLZ-Leiter Khvicha Shubitidze.
Ein kleiner Räuchermann in Bergmannsuniform – er passt gut ins Büro von Aues NLZ-Leiter Khvicha Shubitidze. Bild: Anna Neef
Jede Altersklasse in der Porsche-Kumpelschmiede von Drittligist Aue hat ihre eigene Kabine. Auf Vielseitigkeit liegt der Fokus bei der Ausbildung zu modernen Fußballern.
Jede Altersklasse in der Porsche-Kumpelschmiede von Drittligist Aue hat ihre eigene Kabine. Auf Vielseitigkeit liegt der Fokus bei der Ausbildung zu modernen Fußballern. Bild: Anna Neef
Im August 2003 hatte der frisch gebackene Zweitligist FC Erzgebirge Aue Union Berlin zu Gast. Torschütze zum 2:1-Siegtreffer für die Veilchen war Khvicha Shubitidze.
Im August 2003 hatte der frisch gebackene Zweitligist FC Erzgebirge Aue Union Berlin zu Gast. Torschütze zum 2:1-Siegtreffer für die Veilchen war Khvicha Shubitidze. Bild: Hartmut Puls/Archiv
FC Erzgebirge Aue
80 Jahre Erzgebirge Aue: „Ein Fußballer muss alles können“ – Aufstiegsheld von einst führt jetzt die Kumpelschmiede
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Khvicha Shubitidze war Profi-Fußballer. Mit den Veilchen stieg er 2003 in die 2. Bundesliga auf. Nun leitet er das Nachwuchsleistungszentrum des Drittligisten aus Aue. Und hat ganz genaue Vorstellungen.

Der kleine Räuchermann trägt ein schwarzes Habit. Seinen grünen Schachthut zieren Schlägel und Eisen. Weihnachten ist längst vorbei. Trotzdem steht die schlichte Bergmannsfigur noch auf dem Besprechungstisch von Khvicha Shubitidze. Stilecht auf einer lilafarbenen Serviette platziert. Das ist natürlich nur ein Detail im Büro des...
