80 Jahre Erzgebirge Aue: FCE plant „größte Geburtstagsfeier aller Zeiten“

Was kommt da auf die Fans zu? Erzgebirge Aue will im März seinen 80. Geburtstag mit einem Großereignis im Stadion feiern. Nun gibt es erste Details dazu. Die „Freie Presse“ verrät, was genau geplant ist.

Seinen 80. Geburtstag will der FC Erzgebirge Aue im kommenden Monat mit einer großen Sause feiern. Das ist schon seit Längerem bekannt. Nun hat der Verein neue Details verraten, auf was sich Fans freuen können. Angekündigt wird nicht weniger als „die größte Geburtstagsfeier aller Zeiten im Erzgebirge". Was genau ist wann und wo geplant?...