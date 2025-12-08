Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jens Härtel, ein fleißiger und ehrgeiziger Mensch, steckt mit dem FC Erzgebirge in der Krise.
Vereinspräsident Thomas Schlesinger war am Sonntag im Interview bei „Magenta-Sport“ zu Gast.
Sportchef Matthias Heidrich steht ebenfalls in der Kritik.
Jens Härtel, ein fleißiger und ehrgeiziger Mensch, steckt mit dem FC Erzgebirge in der Krise.
Vereinspräsident Thomas Schlesinger war am Sonntag im Interview bei „Magenta-Sport“ zu Gast.
Sportchef Matthias Heidrich steht ebenfalls in der Kritik.
FC Erzgebirge Aue
Abstiegsangst beim FC Erzgebirge Aue: Die Gründe für den Misserfolg
Redakteur
Von Paul Steinbach
Der Fußball-Drittligist steckt im Abstiegskampf. Wer ist für den Absturz verantwortlich? Die „Freie Presse“ analysiert und benennt Ursachen für die aktuelle sportliche Situation.

Was passiert am Dienstag? Turnusmäßig kommt dann der neubesetzte, vierköpfige Vorstand zusammen und diskutiert in einer gemeinsamen Sitzung mit dem neuen Aufsichtsrat nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch die sportliche Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten. Zieht die Vereinsführung aufgrund des Abstiegskampfes erste...
