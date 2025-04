Jetzt kostenfrei lesen bis 17. April 19:46!

Abstiegskampf hinterlässt Spuren: Aue-Profi Loune über die aktuelle Situation und seine Zukunft

Mittelfeldspieler Ali Loune hat nach der Niederlage in Essen über die Situation des FC Erzgebirge und seine Zukunft gesprochen.

Essen. Er saß bitterenttäuscht und frustriert nach Abpfiff auf dem Feld, verschwand schließlich ernüchtert in den Katakomben des Stadions an der Hafenstraße und schlich wortlos durch den Kabinentrakt. Fragen der Journalisten wollte er vorerst nicht beantworten. Erst einmal wollte er sich abreagieren, den Spielausgang sacken lassen.

Der im Abstiegskampf der 3. Liga steckende FC Erzgebirge Aue hat es wieder einmal nicht geschafft, sich für eine ordentliche, teils sogar gute Leistung zu belohnen und drei für den Klassenerhalt äußerst wichtige Punkte einzufahren. Wieder ging es mit völlig leeren Händen zurück in die Heimat. Die 2:4 (1:2)-Niederlage bei Rot-Weiss Essen traf deshalb alle Beteiligten in den Farben Lila und Weiß schwer, darunter auch den eingangs beschriebenen Mittelfeldmann mit der Trikotnummer 30, Ali Loune.

Abstiegskampf "fühlt sich scheiße an"

Der vom 1. FC Nürnberg bis zum Saisonende ausgeliehene Rechtsfuß hatte im Ruhrpott zwischenzeitlich zum Ausgleich getroffen, indem er den Ball mit der Brust über die Linie bugsierte und damit seinen zweiten Treffer für die Veilchen markierte. Ein schwacher Trost für den erst 23 Jahre jungen Profifußballer, schließlich blieb sein FC Erzgebirge sieglos und damit weiter im anstrengenden Abstiegskampf. Das hinterlässt tiefe Spuren.

Nachdem sich Ali Loune in der Kabine einen Moment genommen und zunächst angedeutet hatte, sich nicht den Fragen der "Freien Presse" stellen zu wollen, kam er doch noch - und machte keinen Hehl daraus, wie es in ihm aussah und wie sich Abstiegskampf bei einem jungen Spieler bemerkbar macht. "Auf gut Deutsch gesagt: Es fühlt sich Scheiße an", sagte der gebürtige Hanauer, der in der Jugend für den FSV Frankfurt und Eintracht Frankfurt auflief. "Aber da müssen wir durch. Daran werden wir wachsen."

Mit seiner Zweikampfstärke und Präsenz im Mittelfeld hat er sich im Lauf der Saison zu einem wichtigen Stammspieler entwickelt - sowohl zu Beginn unter Ex-Chefcoach Pavel Dotchev als auch unter Neu-Trainer Jens Härtel. Zunächst war der Profi als Ersatz für den langzeitverletzten Neuzugang Can Özkan verpflichtet worden, nun ist er aus dem Team der Veilchen nicht mehr wegzudenken - und einer der Letztverbliebenen.

Sieben verletzte Profis: Führungscharaktere sind gefordert

In Essen mussten drei Spieler des FCE verletzungsbedingt vom Feld - und das mit teils schwerwiegenden Verletzungen. Maxim Burghardt zog sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, Maximilian Schmid erlitt eine Ruptur der Syndesmose. Beide fehlen den Lila-Weißen monatelang und werden zeitnah operiert. Erik Majetschak wiederum kann schon bald wieder mitwirken. Dennoch ist Fakt: das Lazarett wird immer größer und größer beim FC Erzgebirge.

Mit Can Özkan (Kreuzband- und Meniskusriss), Torjäger Marcel Bär (Achillessehnenriss), Niko Vukancic (Sprunggelenkprobleme) und Mika Clausen (Sprunggelenkverletzung) sowie den drei neuen Verletzten aus dem Essen-Spiel haben die Veilchen sieben Ausfälle zu beklagen. Da mit Linus Rosenlöcher und Anthony Barylla zwei erfahrene Akteure nach Magen-Darm-Erkrankungen fehlen, gehen den Auern die Spieler aus, die in dieser entscheidenden Phase das Zepter in die Hand nehmen und den Weg aus der Krise zeigen. Deshalb sind neben Mirnes Pepic, Martin Männel und Boris Tashchy Führungscharaktere gefordert.

Ali Loune scheint in dieser Phase voranzugehen. Ob er in diese Rolle hineingewachsen oder der geborene Führungsspieler ist, wollte die "Freie Presse" deshalb wissen. "Eigentlich nicht", sagte er. "Ich versuch' einfach meinen Willen, die Identität, die ich mir schon als Kind eingeprägt habe, jeden Tag zu tragen. Das entspricht einfach meinem Charakter."

Ali Loune: "Habe überlegt, hierzubleiben"

Seinem Charakter entspricht es offenbar auch, direkt und ehrlich zu sein. Deswegen versicherte er auch, dass sich die aktuelle Situation nicht negativ auf das Team auswirke. "Ich merke keinen Unterschied", sagte er. "Ich sehe nicht, dass wir Spieler uns fertigmachen - im Gegenteil: Jeder baut den anderen gerade auf und pusht ihn. Jeder weiß, was er an dem anderen und dessen Qualitäten hat. So ergänzen wir uns", betonte Loune und erklärte außerdem, dass einfach weitergemacht werden müsse. "Trübsal blasen hilft jetzt nicht."

Wegen seiner Art auf und abseits des Feldes wird Ali Loune nicht nur von seinen Teamkollegen geschätzt und gemocht, sondern auch von der Vereinsführung. Sportchef Matthias Heidrich erzählte der "Freien Presse", dass der Mittelfeldmann ein guter Typ, ein "verrückter Vogel" sei und zum Verein passe. Ob Loune deshalb auch über die Saison hinaus im Lößnitztal bleibt? "Ich habe mir überlegt, hierzubleiben und bin dabei alles abzuklären", sagte er dazu nach der Partie in Essen. Elementar ist dafür wohl der Klassenerhalt.