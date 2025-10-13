Achtelfinale im Fußball-Sachsenpokal: Es kommt zur Neuauflage des Vorjahres-Endspieles zwischen Lok Leipzig und Erzgebirge Aue

Bei der Auslosung am Montag in Leipzig bekam der FSV Zwickau einen Gegner ab, an den der Regionalligist gar keine guten Erinnerungen hat. „Freie Presse“ hat die Stimmen der Beteiligten zu den Partien.

Das Kracherspiel wurde gleich als erstes aus dem Lostopf gefischt: Im Achtelfinale des diesjährigen Sachsenpokals kommt es zu einer Neuauflage des Endspieles der Vorsaison: Regionalligist 1. FC Lok Leipzig empfängt am Wochenende 15./16. November (Ausweichtermin ist der 19. November) Drittligist FC Erzgebirge Aue. Das Finale im Mai dieses Jahres... Das Kracherspiel wurde gleich als erstes aus dem Lostopf gefischt: Im Achtelfinale des diesjährigen Sachsenpokals kommt es zu einer Neuauflage des Endspieles der Vorsaison: Regionalligist 1. FC Lok Leipzig empfängt am Wochenende 15./16. November (Ausweichtermin ist der 19. November) Drittligist FC Erzgebirge Aue. Das Finale im Mai dieses Jahres...