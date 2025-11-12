Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Nico Dittmann, Bürgermeister von Thalheim, steht erneut zur Wahl.
Der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Nico Dittmann, Bürgermeister von Thalheim, steht erneut zur Wahl. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv)
FC Erzgebirge Aue
Alles neu beim FC Erzgebirge Aue? Mitgliederversammlung mit Präsidentenwechsel und Aufsichtsratswahl
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitgliederversammlung in Aue: Zuletzt gingen diese recht unspektakulär über die Bühne. Diesmal gibt es einige zu klärende Personalien. „Freie Presse“ wird im Liveticker berichten.

Im vergangenen Jahr war die Mitgliederversammlung beim FC Erzgebirge Aue unspektakulär. Die Drittliga-Mannschaft bewegte sich mit einem Tabellenmittelfeldplatz in ruhigem Fahrwasser. Bis auf die Ausführungen zur Finanzlage des Clubs sowie einer Abstimmung zu Testspielen gegen RB Leipzig blieb es damals ruhig im Kumpelrevier des...
