Alles neu beim FC Erzgebirge Aue? Mitgliederversammlung mit Präsidentenwechsel und Aufsichtsratswahl

Mitgliederversammlung in Aue: Zuletzt gingen diese recht unspektakulär über die Bühne. Diesmal gibt es einige zu klärende Personalien. „Freie Presse“ wird im Liveticker berichten.

Im vergangenen Jahr war die Mitgliederversammlung beim FC Erzgebirge Aue unspektakulär. Die Drittliga-Mannschaft bewegte sich mit einem Tabellenmittelfeldplatz in ruhigem Fahrwasser. Bis auf die Ausführungen zur Finanzlage des Clubs sowie einer Abstimmung zu Testspielen gegen RB Leipzig blieb es damals ruhig im Kumpelrevier des...