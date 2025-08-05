An spielfreiem Wochenende: FC Erzgebirge Aue testet bei Chemie Leipzig

Die Veilchen sind in dieser Saison nicht in der 1. Runde des DFB-Pokals vertreten. Um im Spielrhythmus zu bleiben, geht es im Alfred-Kunze-Sportpark zur Sache.

Mit einem vielversprechenden und starken Derby-Auftritt ist der FC Erzgebirge Aue in die Drittligasaison 2025/26 gestartet. Bereits am kommenden Samstag (14 Uhr) wollen die Veilchen an die Auftaktleistung gegen Hansa Rostock (0:0) anknüpfen und bestenfalls beim Zweitligaabsteiger SSV Ulm die ersten Punkte einfahren.