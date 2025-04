Aue-Trainer Härtel nach Niederlage in Cottbus: „Müssen zusehen, dass wir Punkte holen“

Der FC Erzgebirge Aue haderte in Cottbus mit der dritten Liga-Niederlage in Serie. Müssen die Veilchen nun noch einmal um den Klassenerhalt bangen?

Genervt und frustriert, so schlichen die Clubverantwortlichen und die Fußballer des FC Erzgebirge Aue nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Energie durch den Spielertunnel des Cottbusser Stadions. Die Veilchen hatten soeben in der Dritten Liga die dritte Niederlage in Serie kassiert – zum wiederholten Male eine, die zu verhindern gewesen wäre,...