Berneanous emotionaler Abschied vom FC Erzgebirge Aue: „Danke für unsere Freundschaft“

Aus familiären Gründen hat George Berneanou um Freigabe gebeten. Nun stehen die Veilchen ohne einen Torwarttrainer da.

Beim Termin für das offizielle Mannschaftsfoto der Saison 2025/26 am vergangenen Donnerstagmittag war George Berneanou noch mit an Bord des FC Erzgebirge Aue. Es hatte auch nichts darauf hingedeutet, dass sich daran in naher Zukunft etwas ändern würde. Genau das allerdings ist am Samstag und damit lediglich 48 Stunden nach dem Fototermin in Aue...