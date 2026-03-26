Bleibt Majetschak beim FC Erzgebirge Aue? „Es ist mein Herzensverein“

Seit neuneinhalb Wochen fehlt Majetschak dem FCE. Für den Führungsspieler ist es die schwierigste Zeit seiner Karriere. Er spricht über seine Verletzung und die Qual, zuschauen zu müssen.

Als Erik Majetschak beim Rückrundenauftakt in Rostock nach einem Schlag aufs Sprunggelenk früh vom Platz musste, ahnte wohl noch niemand, wie lange diese Geschichte dauern würde. Neuneinhalb Wochen später kann der Mittelfeldspieler des FC Erzgebirge Aue noch immer nicht ins Spielgeschehen eingreifen – und erlebt eigenen Worten zufolge eine... Als Erik Majetschak beim Rückrundenauftakt in Rostock nach einem Schlag aufs Sprunggelenk früh vom Platz musste, ahnte wohl noch niemand, wie lange diese Geschichte dauern würde. Neuneinhalb Wochen später kann der Mittelfeldspieler des FC Erzgebirge Aue noch immer nicht ins Spielgeschehen eingreifen – und erlebt eigenen Worten zufolge eine...