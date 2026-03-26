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Erik Majetschak fehlt dem FC Erzgebirge verletzungsbedingt seit neuneinhalb Wochen.
Erik Majetschak fehlt dem FC Erzgebirge verletzungsbedingt seit neuneinhalb Wochen. Foto: S. Sonntag/Picture Point
Mit Erik Majetschak (l.) fehlt den Erzgebirgern ein Führungsspieler, der sein Herz für den Verein auf dem Platz lässt und vorangeht.
Mit Erik Majetschak (l.) fehlt den Erzgebirgern ein Führungsspieler, der sein Herz für den Verein auf dem Platz lässt und vorangeht. Foto: S. Sonntag/Picture Point
Wird Erik Majetschak auch über den Sommer hinaus für den FC Erzgebirge auflaufen?
Wird Erik Majetschak auch über den Sommer hinaus für den FC Erzgebirge auflaufen? Foto: S. Sonntag/Picture Point
Erik Majetschak fehlt dem FC Erzgebirge verletzungsbedingt seit neuneinhalb Wochen.
Erik Majetschak fehlt dem FC Erzgebirge verletzungsbedingt seit neuneinhalb Wochen. Foto: S. Sonntag/Picture Point
Mit Erik Majetschak (l.) fehlt den Erzgebirgern ein Führungsspieler, der sein Herz für den Verein auf dem Platz lässt und vorangeht.
Mit Erik Majetschak (l.) fehlt den Erzgebirgern ein Führungsspieler, der sein Herz für den Verein auf dem Platz lässt und vorangeht. Foto: S. Sonntag/Picture Point
Wird Erik Majetschak auch über den Sommer hinaus für den FC Erzgebirge auflaufen?
Wird Erik Majetschak auch über den Sommer hinaus für den FC Erzgebirge auflaufen? Foto: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Bleibt Majetschak beim FC Erzgebirge Aue? „Es ist mein Herzensverein“
Redakteur
Von Paul Steinbach
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Seit neuneinhalb Wochen fehlt Majetschak dem FCE. Für den Führungsspieler ist es die schwierigste Zeit seiner Karriere. Er spricht über seine Verletzung und die Qual, zuschauen zu müssen.

Als Erik Majetschak beim Rückrundenauftakt in Rostock nach einem Schlag aufs Sprunggelenk früh vom Platz musste, ahnte wohl noch niemand, wie lange diese Geschichte dauern würde. Neuneinhalb Wochen später kann der Mittelfeldspieler des FC Erzgebirge Aue noch immer nicht ins Spielgeschehen eingreifen – und erlebt eigenen Worten zufolge eine...
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