Diagnose ist da: FC Erzgebirge Aue muss lange auf Torhüter Max Uhlig verzichten

Der 18-Jährige hatte Kapitän Martin Männel beim Spiel in Ulm nur kurze Zeit vertreten können. Dann verletzte er sich und musste raus. Wann kehrt er zurück?

Die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue müssen längere Zeit auf hren Ersatzkeeper Max Uhlig verzichten. Der 18-Jährige hatte sich bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag beim SSV Ulm schon in der Anfangsphase verletzt und musste nach 25 Minuten ausgewechselt werden. Sein Verein teilte am Dienstag die Diagnose mit, die zwar bitter...