Die Auer Stimmen nach dem Derbysieg in Chemnitz: „Gott sei Dank war es langweilig“

Der FC Erzgebirge Aue feiert im Pokalderby beim Chemnitzer FC einen prestigeträchtigen Auswärtssieg. Die Veilchen wirkten nach Abpfiff erleichtert und feierten gemeinsam mit den mitgereisten Fans. „Freie Presse“ liefert die Auer Stimmen zum Spiel.

Chemnitz.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue: „Wir hatten hier eine richtig tolle Atmosphäre. Es hat richtig Spaß gemacht, es war viel Energie im Stadion – mit allem, das zu so einem Derby dazugehört. So stellt man sich Derbyatmosphäre vor. Wir sind überragend ins Spiel gestartet, hatten viel Ballkontrolle – das war auch das Ziel –, hatten uns regelmäßig Chancen herausgespielt, gehen in Führung und machen endlich mal aus einer Standardsituation das zweite Tor. Ich glaube, dann waren wir richtig gut im Spiel. (...) Wir haben alles – bis auf ein, zwei kleine Situationen – sauber und gut wegverteidigt. Das war dann nicht mehr so schön, haben es auch nicht mehr geschafft, das dritte Tor zu machen und damit das Spiel zuzubekommen. Aber trotzdem hat die Mannschaft alles reingehauen, ist keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Das ist es, was zählt. Dass du deine fußballerischen Qualitäten erst dann durchsetzen kannst, wenn du in den anderen Sachen pari bist und dich in den Zweikämpfen behauptest. Das hat die Mannschaft über 90 Minuten gemacht.“

Matthias Heidrich, FCE-Sportgeschäftsführer: „Wir waren seriös, waren gut in den Zweikämpfen und auch fußballerisch gut im Spiel. Mit der nötigen Kälte haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Es war auch gut, dass wir gleich zwei machen. Denn wenn du in Chemnitz nur 1:0 führst, kann es noch einmal gefährlich, unangenehm werden. Dann war es Gott sei Dank ein langweiliges Spiel zwischen den Strafräumen, ohne das es megagroße Torchancen gab. Vor zwei Jahren gab es ein anderes Ergebnis. Deswegen sind wir echt froh, dass wir das ein wenig geradestellen konnten.“

Mirnes Pepic, Mittelfeldspieler der Veilchen: „Ich bin froh. Die erste Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, haben ganz klar dominiert – und in der zweiten Hälfte kamen sie noch einmal ein bisschen, aber wir haben es solide heruntergespielt. Das gibt uns Rückenwind für die Liga. (...) Unsere Fans haben uns gut auf das Spiel eingestimmt. Der Sieg heute war ganz klar für die Fans!“