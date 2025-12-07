Die Stimmen nach dem 2:2 des FC Erzgebirge Aue: „Es ist die Frage, warum wir das gemacht haben“

Ratlosigkeit bei den Veilchen. In Überzahl verspielt der FCE einen Heimsieg. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Sabrina Wittmann, Cheftrainerin des FC Ingolstadt: „Es war ein zerfahrenes Spiel in der Anfangsphase, gerade geprägt davon, dass sehr viel abgepfiffen wurde. So ist es schwer gewesen, den Spielrhythmus zu finden. Wir sind verdient in Führung gegangen. Und dann gab es die umstrittene Rote Karte, die das Spiel für uns extrem verändert hat. Wir...