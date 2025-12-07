Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Ratlosigkeit bei Cheftrainer Jens Härtel (links), Athletiktrainer Nils Brendel (M.) und Co-Trainer Jörg Emmerich.
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Ratlosigkeit bei Cheftrainer Jens Härtel (links), Athletiktrainer Nils Brendel (M.) und Co-Trainer Jörg Emmerich. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Ratlosigkeit bei Cheftrainer Jens Härtel (links), Athletiktrainer Nils Brendel (M.) und Co-Trainer Jörg Emmerich.
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Ratlosigkeit bei Cheftrainer Jens Härtel (links), Athletiktrainer Nils Brendel (M.) und Co-Trainer Jörg Emmerich. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Die Stimmen nach dem 2:2 des FC Erzgebirge Aue: „Es ist die Frage, warum wir das gemacht haben“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ratlosigkeit bei den Veilchen. In Überzahl verspielt der FCE einen Heimsieg. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Sabrina Wittmann, Cheftrainerin des FC Ingolstadt: „Es war ein zerfahrenes Spiel in der Anfangsphase, gerade geprägt davon, dass sehr viel abgepfiffen wurde. So ist es schwer gewesen, den Spielrhythmus zu finden. Wir sind verdient in Führung gegangen. Und dann gab es die umstrittene Rote Karte, die das Spiel für uns extrem verändert hat. Wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
07.12.2025
4 min.
Trotz 60 Minuten Überzahl: Erzgebirge Aue verschlampt Heimsieg gegen Ingolstadt
Aus und vorbei. Der FC Erzgebirge Aue muss sich im Heimspiel gegen Ryan Malones Ex-Verein FC Ingolstadt mit einem Zähler begnügen - trotz Überzahl.
Elf Veilchen verpassen gegen zehn Ingolstädter einen Heimsieg. In der Nachspielzeit lässt sich die Härtel-Elf einen Dreier aus der Hand nehmen. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
01.12.2025
4 min.
Krisensitzung beim FC Erzgebirge Aue aufgrund der sportlichen Situation: Gibt es nun Konsequenzen?
In der Kritik: Trainer Jens Härtel (re.) und Sportchef Matthias Heidrich.
Sportlich läuft es beim FCE nicht rund. Die Veilchen stecken im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Am Dienstag tagt der neue Vorstand. Die sportliche Situation habe dabei oberste Priorität.
Paul Steinbach
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
Mehr Artikel