Die Stimmen nach dem Heimsieg des FC Erzgebirge Aue: „Das Tor ist für den Opa meiner Freundin“

Die Veilchen haben am Sonntag den dritten Sieg in Serie eingefahren. Zwei Distanzschüsse brachten die Entscheidung. „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Aue.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge: „Wir wussten, dass es ein schwieriges, intensives Spiel wird. Das haben die letzten Auswärtsauftritte der Kölner gezeigt. Wir sind sehr gut hineingekommen, sind aus meiner Sicht auch verdient in Führung gegangen. Dann aber hatte Köln etwas angepasst und wir hatten zu tun, uns zu sortieren. Wir haben uns dann wieder gefangen, hatten Ballgewinne, aus denen aber wiederum zu wenig gemacht. Uns hat ein bisschen die Balance gefehlt. Die erste Halbzeit hat uns Körner gekostet, haben deshalb in der zweiten Hälfte etwas tiefer gestanden und super verteidigt, den entscheidenden Konter auch sehr gut ausgespielt. Meiner Mannschaft muss ich sagen, die Situation gut angenommen, alles versucht und investiert zu haben, das Ding auf unsere Seite zu ziehen. Schade, dass wir noch einen Gegentor kassieren. Denn eine richtige Chance habe ich in der zweiten Halbzeit nicht gesehen.“

Olaf Janßen, Viktoria-Chefcoach: „Für uns waren es besondere Umstände was die Anreise und den Kader betrifft. Das sollte aber keine Rollen spielen – und letztlich ist das Spiel auch so gelaufen, wie ich es erwartet habe. Ich wusste, dass Jens Härtel seine Mannschaft nach den letzten Wochen nun im Griff hat. Es ist ein topbesetzter Kader, eine Mannschaft, die nun richtig leidensfähig ist, Gas gibt, zusammen ackert und das eigene Tor verteidigt. Sie haben einen Kader mit Unterschiedsspielern, die eine Partie entscheiden können. Das ist jedem bekannt. Letzten Endes ist es genau so ein Spiel gewesen. Meine Mannschaft hat versucht, trotz der Umstände und des Gegners, unser Spiel durchzubringen. (...) In der zweiten Halbzeit gab es eine ähnliche Situation wie schon in der ersten Hälfte, wo wir den Gegner nicht stellen, der Schuss aus der zweiten Reihe kommt und es 0:2 steht. So ist das manchmal im Fußball. Das musst du hinnehmen, das musst du akzeptieren. Von daher tut die Niederlage ein bisschen weh. Wenn der Gegner so leidenschaftlich ackert und du zwei Fehler machst, dann verlierst du berechtigterweise mit 0:2.“

Anthony Barylla, Führungstorschütze der Veilchen: „Es ist immer ein Glücksgefühl, wenn du ein Tor schießt. Die letzten Wochen war es nicht einfach, da der Opa meiner Freundin gestorben war. Komischerweise passiert es dann immer in solchen Momenten, für denjenigen ein Tor zu schießen. Der Treffer war für ihn. Dass wir das Spiel letztendlich gewonnen haben, ist umso besser. Denn das Tor hätte nichts gebracht, wenn wir mit einem oder gar keinen Punkt hier herausgehen.“

Omar Sijaric, Torschütze zum 2:0: „Wir sind extrem glücklich über die drei Punkte. Es ist der dritte Sieg nacheinander. Das Gegentor hat uns noch ein bisschen geärgert, weil wir unbedingt wieder zu null spielen wollten. Aber letztendlich sind die drei Zähler das Wichtigste. Es gibt uns sehr viel Selbstvertrauen, dreimal nacheinander zu gewinnen – insbesondere in der 3. Liga, denn das ist nicht so leicht, da jeder jeden schlagen kann. Umso wichtiger ist es jetzt für die englische Woche, um mit einem richtig guten Gefühl in die nächste Aufgabe zu starten.“