Die Stimmen nach dem Remis des FC Erzgebirge Aue: „Da braucht es die nötige Galligkeit“

Der FC Erzgebirge wartet im neuen Jahr noch immer auf den ersten Sieg. Im Vergleich zu den Vorwochen aber gab es eine Leistungssteigerung. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jürgen Luginger, Chefcoach des 1. FC Saarbrücken: „Wir sind schwer hineingekommen. In den ersten 15/20 Minuten hatten wir kaum Aktionen nach vorn gehabt und mussten einige Standardsituationen nacheinander überstehen. Diese haben wir aber gut verteidigt, nach 20 Minuten wurde es besser, dann hatten wir uns gefunden und die ein oder andere... Jürgen Luginger, Chefcoach des 1. FC Saarbrücken: „Wir sind schwer hineingekommen. In den ersten 15/20 Minuten hatten wir kaum Aktionen nach vorn gehabt und mussten einige Standardsituationen nacheinander überstehen. Diese haben wir aber gut verteidigt, nach 20 Minuten wurde es besser, dann hatten wir uns gefunden und die ein oder andere...