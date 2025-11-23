Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
VfB-Coach Nico Willig fand nach der Punkteteilung beeindruckende Worte.
VfB-Coach Nico Willig fand nach der Punkteteilung beeindruckende Worte.
FC Erzgebirge Aue
Die Stimmen nach dem Spiel des FC Erzgebirge Aue: „Kompliment an diesen unglaublichen Sportler“
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Punktgewinn für den FCE – und einer für den VfB Stuttgart II, dessen Trainer einen besonderen Aue-Spieler mit Lob und Anerkennung überschüttete. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Nico Willig, VfB-Stuttgart-Coach: "Bei den Temperaturen war auf beiden Seiten dennoch einiges geboten. Ich bin zufrieden mit dem Punkt und empfinde das Unentschieden als ein Punktgewinn. Ich bin zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Es war wichtig, einen guten Mix aus fußballerischen Lösungen und einer Verteidigungsmentalität auf den...
