Die Stimmen nach dem Spiel des FC Erzgebirge Aue: „Kompliment an diesen unglaublichen Sportler“

Ein Punktgewinn für den FCE – und einer für den VfB Stuttgart II, dessen Trainer einen besonderen Aue-Spieler mit Lob und Anerkennung überschüttete. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Nico Willig, VfB-Stuttgart-Coach: "Bei den Temperaturen war auf beiden Seiten dennoch einiges geboten. Ich bin zufrieden mit dem Punkt und empfinde das Unentschieden als ein Punktgewinn. Ich bin zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Es war wichtig, einen guten Mix aus fußballerischen Lösungen und einer Verteidigungsmentalität auf den...