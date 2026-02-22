MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Symbolbild. Pascal Fallmann fassungslos bei der Heimniederlage gegen Energie Cottbus.
Ein Symbolbild. Pascal Fallmann fassungslos bei der Heimniederlage gegen Energie Cottbus. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Ein Symbolbild. Pascal Fallmann fassungslos bei der Heimniederlage gegen Energie Cottbus.
Ein Symbolbild. Pascal Fallmann fassungslos bei der Heimniederlage gegen Energie Cottbus. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Die Stimmen nach der Derbyniederlage von Erzgebirge Aue: „Es wird nicht einfacher“
Von Paul Steinbach, Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veilchen haben den Ostkracher gegen Energie Cottbus mit 1:2 verloren. Eine Spielunterbrechung sorgte außerdem für Aufregung. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Claus-Dieter „Pele“ Wollitz, Cheftrainer des FC Energie Cottbus: „Ich glaube, dass wir ein sehr leidenschaftliches Spiel gesehen haben von beiden Mannschaften und auch mit Blick auf die Platzverhältnisse, da kann ich allen Spielern sowohl von Cottbus als auch von Aue nur ein Riesenkompliment aussprechen. Dann fängt Aue sehr, sehr gut an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
20.02.2026
4 min.
Erzgebirge Aue vor Derby gegen Energie Cottbus: „Dürfen uns nicht von der Tabelle leiten lassen“
Cheftrainer Christoph Dabrowski will gegen Energie Cottbus den ersten Sieg einfahren.
Der 2026 noch sieglose FC Erzgebirge Aue trifft auf den im neuen Jahr noch ungeschlagenen FC Energie Cottbus. Das Kellerkind empfängt den Spitzenreiter. Aue-Trainer Dabrowski geht es um Haltung.
Paul Steinbach
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
11:32 Uhr
4 min.
Ende der Ferienzeit: Bäder im Erzgebirge erleben Besucherandrang
Macht Laune: Frank und Donna Pfenniger aus Oelsnitz im Actinon in Bad Schlema.
Volle Schwimmbäder, gut gelaunte Bademeister: In den Freizeitbädern des Erzgebirges ist zum Ende der Ferienzeit jede Menge los gewesen. Teilweise bildeten sich am Eingang sogar lange Schlangen.
unseren Redakteuren
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
Mehr Artikel