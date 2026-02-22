Die Stimmen nach der Derbyniederlage von Erzgebirge Aue: „Es wird nicht einfacher“

Die Veilchen haben den Ostkracher gegen Energie Cottbus mit 1:2 verloren. Eine Spielunterbrechung sorgte außerdem für Aufregung. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Claus-Dieter „Pele“ Wollitz, Cheftrainer des FC Energie Cottbus: „Ich glaube, dass wir ein sehr leidenschaftliches Spiel gesehen haben von beiden Mannschaften und auch mit Blick auf die Platzverhältnisse, da kann ich allen Spielern sowohl von Cottbus als auch von Aue nur ein Riesenkompliment aussprechen. Dann fängt Aue sehr, sehr gut an...