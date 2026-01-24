MENÜ
Enttäuschung beim FC Erzgebirge Aue. Die Gesichter von Marcel Bär, Cheftrainer Jens Härtel, Tristan Zobel und Erik Weinhauer (v. li.) sprechen Bände.
Enttäuschung beim FC Erzgebirge Aue. Die Gesichter von Marcel Bär, Cheftrainer Jens Härtel, Tristan Zobel und Erik Weinhauer (v. li.) sprechen Bände. Bild: PICTURE POINT
Enttäuschung beim FC Erzgebirge Aue. Die Gesichter von Marcel Bär, Cheftrainer Jens Härtel, Tristan Zobel und Erik Weinhauer (v. li.) sprechen Bände. Bild: PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Die Stimmen nach der Heimniederlage des FC Erzgebirge Aue: „Fußball ist hart“
Von Paul Steinbach
Die Ex-Auer tun dem FC Erzgebirge am Samstag so richtig weh. Die Härtel-Elf hat das ganz wichtige Duell mit dem SSV Ulm verloren. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Pavel Dotchev, Cheftrainer des SSV Ulm: „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel, das in beide Richtungen hätte laufen können. Es war intensiv, es ging hin und her. Das hatten wir aber auch schon erwartet. Wir wussten, dass wir diese Phase überstehen und wir viel Aufwand betreiben müssen. Das, was ich mir vorgenommen hatte, hatte nicht gut...
