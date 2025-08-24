Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eric Uhlmann (vorn) erzielte den Siegtreffer für die Veilchen.
Eric Uhlmann (vorn) erzielte den Siegtreffer für die Veilchen. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Eric Uhlmann (vorn) erzielte den Siegtreffer für die Veilchen.
Eric Uhlmann (vorn) erzielte den Siegtreffer für die Veilchen. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Die Stimmen zum ersten Saisonsieg des FC Erzgebirge Aue: Nicht „superhappy“, aber zufrieden
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Riesenerleichterung bei den Fußballern des FCE: Gegen Havelse hat es mit dem ersten Dreier geklappt. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge: „Den Start ins Spiel haben wir uns anders vorgestellt. Jannic Ehlers trifft den Ball nicht richtig, dann liegst du gegen eine gute Kontermannschaft plötzlich hinten. Es war zu spüren, dass alle mit der Situation zu kauen hatten. (...) In der Halbzeit haben wir uns neu ausgerichtet und gesagt:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
25.08.2025
4 min.
Ein Tor des Willens: Uhlmann avanciert zum Matchwinner des FC Erzgebirge Aue
Eric Uhlmann (vorn) erzielte seinen ersten Treffer für die Veilchen – prompt ein wichtiges.
Neuzugang Eric Uhlmann köpfte am Sonntag seine Veilchen zum ersten Saisonsieg und belohnte sich selbst für eine couragierte Leistung.
Paul Steinbach
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
24.08.2025
5 min.
Mit Rücken und mit Köpfchen: Erzgebirge Aue feiert gegen Havelse den ersten Saisonsieg
Luan Simnica (rechts) ebnete den Veilchen mit seinem Ausgleichstreffer den Weg zum ersten Saisonsieg.
Am dritten Spieltag ist der Härtel-Elf der erste Dreier gelungen: Gegen den TSV Havelse haben die Auer mit 2:1 (0:1) gewonnen.
Paul Steinbach
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
Mehr Artikel