Die Stimmen zum ersten Saisonsieg des FC Erzgebirge Aue: Nicht „superhappy“, aber zufrieden

Riesenerleichterung bei den Fußballern des FCE: Gegen Havelse hat es mit dem ersten Dreier geklappt. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge: „Den Start ins Spiel haben wir uns anders vorgestellt. Jannic Ehlers trifft den Ball nicht richtig, dann liegst du gegen eine gute Kontermannschaft plötzlich hinten. Es war zu spüren, dass alle mit der Situation zu kauen hatten. (...) In der Halbzeit haben wir uns neu ausgerichtet und gesagt:...