Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene sollen von dem Fahnenklau betroffen sein, darunter die Erzbrigade.
Die drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene sollen von dem Fahnenklau betroffen sein, darunter die Erzbrigade. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Die drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene sollen von dem Fahnenklau betroffen sein, darunter die Erzbrigade.
Die drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene sollen von dem Fahnenklau betroffen sein, darunter die Erzbrigade. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Ehrenkodex der Ultras: Darum ist der Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue so eine große Sache
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene haben ihre Fahnen verloren. Der Fahnenklau sorgt in Fußballfankreisen und in Internetforen für mächtig Zündstoff. Aber warum? Ein Erklärstück.

Fahnenklau. Für betroffene Ultra-Gruppierungen ist dies das Schlimmste, was passieren kann. Ein Albtraum. Genau dies ist aber offenbar der aktiven Fanszene des FC Erzgebirge widerfahren. Nach dem Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den VfB Stuttgart II sollen die Führungsgruppen der Auer Ultras überfallen und dabei mehrere Zaunfahnen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
19:14 Uhr
2 min.
Korruption: 14 Jahre Haft für Perus Ex-Präsident Vizcarra
Vizcarra wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. (Archivbild)
Der frühere Staatschef soll in seiner Zeit als Provinzgouverneur Schmiergelder von Baufirmen angenommen haben. In Peru haben fast alle Präsidenten der jüngeren Vergangenheit Probleme mit der Justiz.
23.11.2025
4 min.
Vereinslegende des FC Erzgebirge Aue wird zum Elfmeter-Killer – Ex-Barca-Talent verschießt
Martin Männel rettete dem FCE erneut einen Punkt, so auch schon zuletzt beim 1:1 in Verl.
Im vierten Drittligaspiel in Serie ist der FCE unbesiegt geblieben. Zu einem Sieg reichte es gegen die U23 des VfB Stuttgart aber dennoch nicht. „Freie Presse“ liefert die Geschichten des Spiels.
Paul Steinbach
25.11.2025
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Mehr Artikel