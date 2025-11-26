Ehrenkodex der Ultras: Darum ist der Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue so eine große Sache

Drei Führungsgruppen der Auer Ultraszene haben ihre Fahnen verloren. Der Fahnenklau sorgt in Fußballfankreisen und in Internetforen für mächtig Zündstoff. Aber warum? Ein Erklärstück.

Fahnenklau. Für betroffene Ultra-Gruppierungen ist dies das Schlimmste, was passieren kann. Ein Albtraum. Genau dies ist aber offenbar der aktiven Fanszene des FC Erzgebirge widerfahren. Nach dem Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den VfB Stuttgart II sollen die Führungsgruppen der Auer Ultras überfallen und dabei mehrere Zaunfahnen und...